Автоцентр Ант приглашает на внедорожный тест-драйв участника «Шелкового пути» — кроссовера JAECOO J8

Кроссовер с внедорожными возможностями JAECOO J8, представленный эксклюзивно в Автоцентре АНТ, примет участие в ралли «Шелковый путь 2024». На соревнования приедет участник ралли Сергей Карякин, победитель ралли-марафона «Dakar». В перерыве между гонок он найдет время, чтобы показать урок высшего водительского мастерства. Также Автоцентр АНТ подготовил розыгрыш.

Сюрпризы для гостей тест-драйва

Кроссовер с внедорожными возможностями JAECOO J8, представленный эксклюзивно в Автоцентре АНТ, примет участие в ралли «Шелковый путь».

Уже 6 июля в 17:00 все жители и гости Алтайского края смогут познакомиться и пройти внедорожный тест-драйв флагманского кроссовера JAECOO J8, а также других полноприводных моделей JAECOO J7 и OMODA C 5 на базе «Локомотив» по адресу Кутузова, 140.

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

В этот день Автоцентр АНТ подготовил сюрприз для всех посетителей мероприятия:

Урок высшего мастерства по внедорожному тест-драйву от Сергея Карякина, мастера спорта международного класса — победителя и призера сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar в двух категориях и четырехкратного победителя «Шелкового пути».

Розыгрыш фирменного велосипеда JAECOO и других призов от Автоцентра АНТ и бренда JAECOO и OMODA.

Мастер-класс по приготовлению плова и дегустацию.

Подарок за тест-драйв каждому.

Впервые в России кроссовер JAECOO J8 примет участие в «Шелковом пути»

Кроссовер JAECOO J8 будет сопровождать экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка, которые примут участие в классе ТЗ.

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

JAECOOJ8 примет непосредственное участие в категории «Шелкового пути» Гранд-Тур «Тайны Алтая» под управлением членов команды SnagRacing Василия Глухова и Станислава Кудинова. Гранд тур — это соревнования для серийных автомобилей, маршрут которых проходит по следам Великого шелкового пути, где важно проявить навыки стратегического планирования, соблюдать технику безопасности и ПДД.

Задача экипажа:

продемонстрировать свои навыки стратегического планирования и знание ПДД, чтобы угадать следующую точку маршрута и найти к ней самый короткий путь.

Задача JAECOO J8:

показать максимум своих возможностей.

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Большим преимуществом JAECOO J8 является инновационная система полного привода TORQUE-VECTORING (ток векторин).

Эта технология обеспечивает точное распределение крутящего момента между задними колесами:

автомобиль уверенно и безопасно входит в повороты, перенаправляя момент на внешнее колесо;

улучшается маневренность;

необходимость в корректировке управления сводится к минимуму.

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Но и это еще не все. Система TORQUE-VECTORING значительно улучшает проходимость: если несколько колес одновременно теряют сцепление с дорогой, система направляет большую часть крутящего момента на одно из задних колес с лучшим сцеплением.

Так обеспечивается непрерывное движение даже на скользких и неровных участках. Это возможно благодаря двум муфтам на левой и правой полуосях, которые независимо управляют распределением крутящего момента на задние колеса.

А 7 режимов вождения, от «Эко» до «Бездорожья», позволяют JAECOO J8 адаптироваться под любые условия.

Стать частью такого масштабного события, как «Шелковый путь» — не только большая честь, но и замечательная возможность показать надежность и выносливость флагмана #JAECOOJ8. Это автомобиль с бойцовским характером, который всегда готов покорять новые вершины.

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Это не первое сотрудничество титулованного спортсмена с брендом JAECOO. В апреле в рамках презентации флагманской модели Сергей Карякин и JAECOO J8 успешно справились с суровым испытанием, по результатам которого пилоту удалось раскрыть весь потенциал автомобиля, добравшись по сложному маршруту от поляны Азау у подножья Эльбруса до урочища Джилы-Су. Своими глазами увидеть впечатляющий заезд можно здесь:

Только в этот день, 6 июля, действуют особые предложения на полноприводные кроссоверы JAECOO J8, JAECOO J7, OMODA C5 в Автоцентре АНТ!

6 июля, 17:00-20:00 База «Локомотив», Кутузова, 140. Внедорожный тест-драйв полноприводных моделей JAECOO J8, JAECOO J7, OMODA C5 Урок высшего мастерства по внедорожному тест-драйву от Сергея Карякина, мастера спорта международного класса — победителя и призера сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar в двух категориях и четырехкратного победителя «Шелкового пути».

Розыгрыш фирменного велосипеда JAECOO и других призов от Автоцентра АНТ и бренда JAECOO и OMODA.

Мастер-класс по приготовлению плова и дегустация.

Подарок за тест-драйв каждому.

О команде SnagRacing

Сергей Карякин — мастер спорта международного класса, победитель ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли Дакар-2020 в классе Т3. Единственный представитель России, победитель и призер сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar в двух категориях, четырехкратный победитель ралли «Шелковый путь».

JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ. JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ. JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ. JAECOO J8 примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь». Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

SnagRacing (СнэгРейсинг), или «Гоночная команда Сергея Карякина», основана в 2014 году в Екатеринбурге. На сегодняшний день это одна из немногих профессиональных спортивных команд в России, которая не только выступает и побеждает на крупных международных соревнованиях, но и занимается постройкой техники.

О ралли «Шелковый путь»

Ралли «Шелковый путь» является одним из самых престижных и масштабных международных проектов в мире ралли-рейдов, привлекая звезд мирового автоспорта и получая поддержку на высшем уровне. Стартовав в 2009 году, ралли прошло через множество стран, демонстрируя единство и сотрудничество между регионами и странами Евразии.

В 2024 году маршрут знаменитой гонки, которая проводится уже на протяжении 15 лет, стартует из Томска. В ходе 11 этапов протяженностью более 5 000 км экипажам предстоит соревноваться в различных условиях и на разных покрытиях — от горных перевалов до высушенных солнцем пустынь. Гонка пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ховд, Алтай, Баянхонгор и Мандалгоби. Церемония торжественного финиша состоится в столице Монголии Улан-Баторе.

ООО «АНТ 2000»

Адрес:

г. Барнаул, Павловский тракт, 249д

Отдел продаж:

+7 (3852) 23‑00‑10

Время работы будни:

с 8:00 до 19:00

Время работы выходные:

с 9:00 до 17:00

https://jaecoo-ant22.ru/

https://m.vk.com/ant_jaecoo

https://t.me/ant_jaecoo

Самое важное - в нашем Telegram-канале