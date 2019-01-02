С 1 января «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada на 15−25 тысяч рублей, пишет autostat.ru . Это связано с увеличением НДC в 2019 году.

Изменение цены зависит от модели автомобиля. Так, ввтомобили Granta подорожали на 15 тысяч рублей. На такую же сумму стали дороже 3- и 5-дверные внедорожники LADA 4×4.

Семейство LADA Largus стало дороже на 20 тысяч рублей (это касается как 5- и 7-местных автомобилей, так и их кросс-версий)

На 20 тысяч рублей подорожали седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG, а на 25 тысяч — универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

Высокий хэтчбек LADA XRAY подорожал на 20 тысяч рублей, а его кросс-версия — на 25 тысяч рублей.