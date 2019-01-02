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«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada

С 1 января «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada на 15−25 тысяч рублей, пишет autostat.ru. Это связано с увеличением НДC в 2019 году.

Прототип нового внедорожника Lada 4х4 Vision.
Прототип нового внедорожника Lada 4х4 Vision.
www.lada.ru

Изменение цены зависит от модели автомобиля. Так, ввтомобили Granta подорожали на 15 тысяч рублей. На такую же сумму стали дороже 3- и 5-дверные внедорожники LADA 4×4.

Семейство LADA Largus стало дороже на 20 тысяч рублей (это касается как 5- и 7-местных автомобилей, так и их кросс-версий)

На 20 тысяч рублей подорожали седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG, а на 25 тысяч — универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

Высокий хэтчбек LADA XRAY подорожал на 20 тысяч рублей, а его кросс-версия — на 25 тысяч рублей.

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