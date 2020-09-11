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11 сентября
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Автоновости

«АвтоВАЗ» выбрал название для будущей модели Lada

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса, в рамках которого всем желающим предлагалось придумать имя для новой Lada.

"АвтоВАЗ". Лада.
"АвтоВАЗ". Лада.
facebook.com/LADA.

Компания выбрала по одному победителю в каждой соцсети и озвучила четыре лучших названия — Onega, Alta, Slava и Lika.

Согласно условиям конкурса, название новой Lada должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем марки. Оно обязательно должно содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А», а также иметь понятное ударение, легко читаться, быть запоминающимся и благозвучным, пишет Lenta.ru.

Во «ВКонтакте» победителем конкурса стал Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. В Facebook лучшим было признано название Slava, придуманное Андреем Демешкиным. В Instagram победа досталась Василию Бережному с вариантом Alta, а в Одноклассниках — Николаю Яковлеву, придумавшему имя Lika.

Наиболее популярными среди пользователей стали Lada Vodka, Aurora, Tamara и Samara.

Какое из четырех названий выберет в итоге «АвтоВАЗ» и какой модели оно достанется, пока неизвестно.

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