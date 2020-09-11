«АвтоВАЗ» выбрал название для будущей модели Lada

Компания выбрала по одному победителю в каждой соцсети и озвучила четыре лучших названия — Onega, Alta, Slava и Lika.
Согласно условиям конкурса, название новой Lada должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем марки. Оно обязательно должно содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А», а также иметь понятное ударение, легко читаться, быть запоминающимся и благозвучным, пишет Lenta.ru.
Во «ВКонтакте» победителем конкурса стал Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. В Facebook лучшим было признано название Slava, придуманное Андреем Демешкиным. В Instagram победа досталась Василию Бережному с вариантом Alta, а в Одноклассниках — Николаю Яковлеву, придумавшему имя Lika.
Наиболее популярными среди пользователей стали Lada Vodka, Aurora, Tamara и Samara.
Какое из четырех названий выберет в итоге «АвтоВАЗ» и какой модели оно достанется, пока неизвестно.