"АВТОВАЗ" вышел из бизнеса работающего в Барнауле автодилера

Об этом со ссылками на список аффилированных лиц "АВТОВАЗа" и данные системы "СПАРК-Интерфакс" сообщает газета "Ведомости". На каких условиях "АВТОВАЗ" продал долю в "АЗИИ АВТО" неизвестно. Представители концерна объясняют свое решение тем, что таким образом они избавляются от непрофильных активов.

Стороны продолжат работать вместе над другим проектом — совместным предприятием (СП) "АЗИЯ АВТО Казахстан" , которое строит в Усть-Каменогорске автозавод полного цикла. Выходить из этого СП концерн не планирует, заверил представитель "АВТОВАЗа". Кроме того, казахстанцы собирают на собственной промплощадке автомобили LADA и продают их в Казахстане.

"АВТОВАЗ" и "Азия Авто" в 2014 году вместе создали торговую сеть на базе нескольких вазовских дилерских центров, в том числе "Алтай-Лады" на Павловском тракте в Барнауле. Сейчас сеть насчитывает 10 автосалонов в восьми городах Урала и Сибири. В 2015 году компания озвучивала планы расширить сеть до 21 дилерского центра, но этого так и не произошло.

Представители казахстанской группы компаний говорили, что собираются продавать в своих российских дилерских центрах автомобили Lada Казахстанской сборки. Предполагалось, что собранные в Усть-Каменогорске внедорожники поступят в Барнаул уже в 2015 году. Но этого не произошло до сих пор. В 2016 году пресс-служба холдинга уточнила, что в Алтайском крае автомобили c биркой "Сделано в Казахстане" появятся не раньше 2018 года, когда СП запустит предприятие полного цикла.

Факт

В покупку контрольных пакетов и техническую модернизацию автоцентров "Бипэк Авто – Азия Авто" вложила свыше $55 млн долларов. Выручка компании в 2016 году составила 3,4 млрд рублей, чистый убыток — 184,2 млн рублей.

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