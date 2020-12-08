«Снежные» пробки в 8 баллов парализовали Барнаул

Днем 8 декабря дорожная ситуация в Барнауле, по данным Яндекса, оценивается на 8 баллов. В городе многочисленные заторы при том, что еще не наступил час-пик. Проезд осложняет непогода — в столице края идет сильный снег.

Проблемы с движением наблюдаются на основных магистралях Барнаула — Павловский тракт, ул. Попова, Власихинская, пр. Ленина, Строителей, ул. Советской Армии.

Также затруднено движение на пр. Красноармейском и ул. Гоголя в районе пл. Спартака, Челюскинцев, на Правобережном тракте и других.

Пробки в Барнауле 8 декабря 2020. Скриншот Яндекс. карты

ДТП

Водители сообщают о нескольких ДТП. Авария произошла за Новым мостом в сторону Новосибирска, из-за чего движение встало на Правобережном тракте, а также на ул. Советской Армии в районе пр. Коммунаров.

Обстановка на трассах

В Алтайском крае прогнозируют снег, метели, гололедицу, местами снежные заносы и усиление ветра до 15−20 м/с. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам не рисковать своей жизнью и здоровьем, и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Тальменский и Первомайский район) и А-322 (Алейский район), а также на автодорогах местного значения в Заринском и Благовещенском районах, сообщили в ГИБДД.

Пробка под Барнаулом. vk.com/barneos22.

В случае возникновения ЧП, можно обратиться по телефонам:

8 ( 3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»;

3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»; 8 ( 3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»;

3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»; 8 ( 3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;

3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края; 8 ( 3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края;

3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края; 8 ( 3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Также сообщить о происшествии на дороге можно по единым телефонам экстренных служб 112, 101, 102 и 103.