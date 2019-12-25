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Автоновости

7 баллов. Метель не дает утренним барнаульским пробкам рассосаться

Движение в Барнаула 25 декабря затруднено с самого утра. По данным сервиса Яндекс. пробки, дорожная обстановка — 7 баллов.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Стоят главные магистрали — пр. Красноармейский, Ленина, ул Молодежная на участке от Социалистического до Комсомольского.

Также заторы на Строителей, Челюскинцев, Партизанской, Гоголя.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле.
Скриншот Яндекс. Пробки

В связи с сильным сненгопадом и метелью 25 и 26 декабря «Автодорстрой» работает в усиленном режиме. Всего на уборке задействованы 122 единицы техники. Работают наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 138 дорожных рабочих вручную разгребают снег.

26 декабря в крае продолжатся метели, следует из прогноза алтайского ЦГМС. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер немного утихнет: до 7−12 м/с, местами все же будут порывы до 20 м/с.

27 декабря погода успокоится. Ветер будет 2−7 м/с и похолодает. Температура составит -19. -24 градуса.

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