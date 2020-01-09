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Автоновости

Барнаул после праздников встретил горожан семибалльными пробками

Первый рабочий день, 9 января 2020 года барнаульские автомобилисты встретили в посленовогодних пробках. Сервис Яндекс. Пробки оценивал ситуацию на 7−8 баллов.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Олег Богданов

По данным на 10 утра, серьезный затор наблюдается на ул. Попова в районе пересечения с ул. Власихинской, Балтийской, вплоть до Павловского тракта.

Вывоз снега

За праздничные дни с 31 декабря по 9 января «Автодорстрой» вывез 90 тысяч 796 кубометров снега, из них в последние сутки — 14 тысяч 312 кубометров, говорится в сообщении администрации Барнаула.

9 января на уборку вышли 113 единиц техники и 140 дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы.

Вывоз снега продолжается с пр. Ленина, Космонавтов, Калинина, у. Молодежной, А. Петрова, Аванесова, Э. Алексеевой, Малахова и других.

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