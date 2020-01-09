Барнаул после праздников встретил горожан семибалльными пробками

По данным на 10 утра, серьезный затор наблюдается на ул. Попова в районе пересечения с ул. Власихинской, Балтийской, вплоть до Павловского тракта.
Вывоз снега
За праздничные дни с 31 декабря по 9 января «Автодорстрой» вывез 90 тысяч 796 кубометров снега, из них в последние сутки — 14 тысяч 312 кубометров, говорится в сообщении администрации Барнаула.
9 января на уборку вышли 113 единиц техники и 140 дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы.
Вывоз снега продолжается с пр. Ленина, Космонавтов, Калинина, у. Молодежной, А. Петрова, Аванесова, Э. Алексеевой, Малахова и других.