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10 баллов: Барнаул стоит в многокилометровых пробках

В Барнауле вечером 16 ноября образовались 10-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Пробка.
Пробка.
СС0

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:

  • на пр. Ленина,

  • на ул. Северо-Западной,

  • на проспекте Строителей до площади Октября

  • на переулке Ядринцева,

  • на Красноармейском проспекте

  • на шоссе Ленточный бор

  • на ул. Гоголя,

  • на ул. Попова,

  • на Комсомольском проспекте,

  • на Социалистический проспекте,

  • на улице Молодежной и других.

Пробки 16 ноября в Барнауле.
Пробки 16 ноября в Барнауле.
Скрин с сайта.

В Барнауле наблюдается пробка протяженность 3,9 км на проспекте Ленина от улицы Анатолия до улицы Матросова.

На проспекте Красноармейском произошла авария с участием автобусов, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22». Из-за этого автомобили вынуждены объезжать место дорожного происшествия по одной полосе. На проспекте от улицы Ползунова до проспекта Строителей образовалась пробка длиной 2,8 км.

По данным сервиса, автомобили также столкнулись на пересечении пр. Калинина и ул. Аносова. Барнаульцы также сообщают, что на пр. Строителей под мостом произошла авария, движение стоит.

Пробка на Красноармейском проспекте.
Пробка на Красноармейском проспекте.
vk.com/barneos22
Пробка на Красноармейском проспекте.
Пробка на Красноармейском проспекте.
vk.com/barneos22

Напомним, 16 ноября на большей части Алтайского края прогнозируют снег, местами метель, по востоку сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура -4 … -9. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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