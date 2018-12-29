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Барнаул стоит в многокилометровых пробках, заторы растут

В Барнауле 29 декабря образовались 9-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3−7 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Красноармейский проспект в Барнауле.
Красноармейский проспект в Барнауле.
Анна Зайкова.

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», в Барнауле на проспекте Ленина, от улицы Чкалова до улицы Матросова, образовалась самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Длина затора — 3.3 км.

На других участках дорог также образовались километровые пробки. Движение затруднено:

  • на улице Малахова — от Юрина до Павловского края, скорость 3−7 км/ч,
  • на проспекте Строителей у «Мира», машины едут со скоростью 5 км/ч
  • на проспекте Космонавтов,
  • на шоссе Ленточный Бор,
  • на проспекте Калинина,
  • на нескольких участках проспекта Ленина,
  • на шоссе Ленточный бор,
  • на улице Гоголя,
  • на улице Малахова.
Пробки в Барнауле 29 декабря.
Пробки в Барнауле 29 декабря.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки в 8-баллов образовались в краевой столице уже в 13 часов. С каждым часом они увеличиваются и приближаются к 10-балльным.

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