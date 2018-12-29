Барнаул стоит в многокилометровых пробках, заторы растут

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», в Барнауле на проспекте Ленина, от улицы Чкалова до улицы Матросова, образовалась самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Длина затора — 3.3 км.
На других участках дорог также образовались километровые пробки. Движение затруднено:
- на улице Малахова — от Юрина до Павловского края, скорость 3−7 км/ч,
- на проспекте Строителей у «Мира», машины едут со скоростью 5 км/ч
- на проспекте Космонавтов,
- на шоссе Ленточный Бор,
- на проспекте Калинина,
- на нескольких участках проспекта Ленина,
- на шоссе Ленточный бор,
- на улице Гоголя,
- на улице Малахова.
Пробки в Барнауле 29 декабря.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в 8-баллов образовались в краевой столице уже в 13 часов. С каждым часом они увеличиваются и приближаются к 10-балльным.