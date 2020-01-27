Барнаул вошел в список на реконструкцию транспортной сети, за который борются Минтранс и госкорпорация ВЭБ

Минтранс подготовил предложения по проекту развитию городского пассажирского транспорта, в основном он касается автобусов.
Подвижной состав предлагается обновить экологически чистыми автобусами на газе, оптимизировать маршрутную сеть, перейти к контрактам с оплатой перевозчику за транспортную работу и ввести безналичную оплату проезда.
ВЭБ.РФ совместно с Минфином готовят проект комплексного развития городского транспорта, на него планируется направить средства Фона национального благосостояния.
Этот проект предполагает введение госрегулирования тарифов, передачу перевозочного бизнеса крупным операторам и использование концессий для обновления электротранспорта. Предполагается обкатать схему в 10 пилотных городах, которые выберут из 25 кандидатов, в числе которых Барнаул.
Как Минтранс, так и ВЭБ оценивают реализацию своих программ в сотни миллиардов рублей, источник которых на данный момент неизвестен.