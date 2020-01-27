Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Барнаул вошел в список на реконструкцию транспортной сети, за который борются Минтранс и госкорпорация ВЭБ

В правительстве разворачивается борьба за средства на развитие городского транспорта в регионах, пишет «Ъ». Одновременно проекты продвигают Минтранс и ВЭБ.РФ. Они не противоречат друг другу, но и координации между ними не наблюдается. В список городов и того, и другого проекта вошел Барнаул.

Зима в Барнауле. Трамвай.
Зима в Барнауле. Трамвай.
Михаил Хаустов

Минтранс подготовил предложения по проекту развитию городского пассажирского транспорта, в основном он касается автобусов.

Подвижной состав предлагается обновить экологически чистыми автобусами на газе, оптимизировать маршрутную сеть, перейти к контрактам с оплатой перевозчику за транспортную работу и ввести безналичную оплату проезда.

ВЭБ.РФ совместно с Минфином готовят проект комплексного развития городского транспорта, на него планируется направить средства Фона национального благосостояния.

Этот проект предполагает введение госрегулирования тарифов, передачу перевозочного бизнеса крупным операторам и использование концессий для обновления электротранспорта. Предполагается обкатать схему в 10 пилотных городах, которые выберут из 25 кандидатов, в числе которых Барнаул.

Как Минтранс, так и ВЭБ оценивают реализацию своих программ в сотни миллиардов рублей, источник которых на данный момент неизвестен.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость