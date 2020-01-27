Барнаул вошел в список на реконструкцию транспортной сети, за который борются Минтранс и госкорпорация ВЭБ

В правительстве разворачивается борьба за средства на развитие городского транспорта в регионах, пишет «Ъ». Одновременно проекты продвигают Минтранс и ВЭБ.РФ. Они не противоречат друг другу, но и координации между ними не наблюдается. В список городов и того, и другого проекта вошел Барнаул.

Минтранс подготовил предложения по проекту развитию городского пассажирского транспорта, в основном он касается автобусов.

Подвижной состав предлагается обновить экологически чистыми автобусами на газе, оптимизировать маршрутную сеть, перейти к контрактам с оплатой перевозчику за транспортную работу и ввести безналичную оплату проезда.

ВЭБ.РФ совместно с Минфином готовят проект комплексного развития городского транспорта, на него планируется направить средства Фона национального благосостояния.

Этот проект предполагает введение госрегулирования тарифов, передачу перевозочного бизнеса крупным операторам и использование концессий для обновления электротранспорта. Предполагается обкатать схему в 10 пилотных городах, которые выберут из 25 кандидатов, в числе которых Барнаул.

Как Минтранс, так и ВЭБ оценивают реализацию своих программ в сотни миллиардов рублей, источник которых на данный момент неизвестен.