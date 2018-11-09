Барнаул встал в 10-балльных пробках

В Барнауле вечером 9 ноября образовались 10-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 5 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Движение парализовано на проспекте Строителей до площади Октября.

Также серьезные заторы на проспектах Ленина и Красноармейском. В некоторых местах скорость движения не превышает 7 км/ч.

Заметные заторы на улице Челюскинцев и переулке Ядринцева.

Пробки наблюдаются на улице Молодежной и некоторых других дорогах.

Пробки в Барнауле 9 ноября. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки». Пробки в Барнауле 9 ноября. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки». Пробки в Барнауле 9 ноября. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение во многом затруднено из-за непогоды. Утром на улице столбик термометра показывал +1 градус. Из-за этого снег на дорогах превратился в слякоть. К вечеру же похолодало, на дорогах образовался гололед.

Напомним, в Алтайском крае ожидают дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Также прогнозируют метель и ветер, местами порывами до 25 м/с.