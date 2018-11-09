Барнаул встал в 10-балльных пробках

- Движение парализовано на проспекте Строителей до площади Октября.
- Также серьезные заторы на проспектах Ленина и Красноармейском. В некоторых местах скорость движения не превышает 7 км/ч.
- Заметные заторы на улице Челюскинцев и переулке Ядринцева.
- Пробки наблюдаются на улице Молодежной и некоторых других дорогах.
Пробки в Барнауле 9 ноября.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Барнауле 9 ноября.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Барнауле 9 ноября.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
Движение во многом затруднено из-за непогоды. Утром на улице столбик термометра показывал +1 градус. Из-за этого снег на дорогах превратился в слякоть. К вечеру же похолодало, на дорогах образовался гололед.
Напомним, в Алтайском крае ожидают дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Также прогнозируют метель и ветер, местами порывами до 25 м/с.