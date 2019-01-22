Барнаул встал в 9-балльных пробках

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:
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на пр. Ленина,
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на проспекте Строителей,
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на Павловском тракте,
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на улице Кутузова,
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на Красноармейском проспекте,
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на улице Малахова,
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на улице Северо-Западной и других,
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром в Барнауле произошло минимум 5 ДТП: на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта, на улице Власихискной и других.
Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Кутузова, Загородная улица, от шоссе Ленточный Бор до улицы Челюскинцев. В пробке длиной 4.9 км можно потерять 44 минуты, что на 24 минуты больше обычного. На эти участках скорость автомобилей не превышает 3 км/ч.