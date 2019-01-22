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Автоновости
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Барнаул встал в 9-балльных пробках

В Барнауле утром 22 января образовались 9-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3−7 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Пробки.
Пробки.
СС0

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:

  • на пр. Ленина,

  • на проспекте Строителей,

  • на Павловском тракте,

  • на улице Кутузова,

  • на Красноармейском проспекте,

  • на улице Малахова,

  • на улице Северо-Западной и других,

Пробки в Барнауле 22 января.
Пробки в Барнауле 22 января.
Скриншот с сверсиа «Яндекс.Пробки»

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром в Барнауле произошло минимум 5 ДТП: на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта, на улице Власихискной и других.

Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Кутузова, Загородная улица, от шоссе Ленточный Бор до улицы Челюскинцев. В пробке длиной 4.9 км можно потерять 44 минуты, что на 24 минуты больше обычного. На эти участках скорость автомобилей не превышает 3 км/ч.

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