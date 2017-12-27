Барнаул встал в десятибалльных пробках

В центре Барнаула вечером 27 декабря образовались дорожные заторы. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность движения составляет 10 баллов. На некоторых участках скорость автомобилей не превышает 2 км/ч. Кроме того, в центре города произошло несколько ДТП.

По последним данным, на проспекта Строителей скорость движения не превышает 5 км/ч. Образовалась большая пробка.

На проспекте Красноармейском около кинотеатра "Мир" также образовалась серьезная пробка — автомобили движутся со скоростью 5 км/ч. На Челюскинцев от Папанинцев до Строителей скорость движения менее 2 км/ч.

На разных участках проспекта Ленина автомобили также движутся со скоростью 7 км/ч Напомним, по данным синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 27 декабря и ночью 28 декабря испортится погода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.