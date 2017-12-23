В Барнауле случилось ДТП с участием нескольких автомобилей

На ул. Советской армии между пр. Коммунаров и ул. Матросова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Предположительно их пять. Об этом сообщают пользователи Barnaul22.
ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22.
По данным очевидца, машины "размотало" на всю дорогу. По фото видно, что они получили вмятины. На улице образовалась большая пробка, трамваи в сторону ул. Малахова стоят, некоторые водители объезжают место ДТП по тротуару.
Участники обсуждения предполагают, что причиной ДТП стал гололед.
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