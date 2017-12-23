В Барнауле случилось ДТП с участием нескольких автомобилей

ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле на ул. Советской армии. Фото: /vk.com/barneos22.

По данным очевидца, машины "размотало" на всю дорогу. По фото видно, что они получили вмятины. На улице образовалась большая пробка, трамваи в сторону ул. Малахова стоят, некоторые водители объезжают место ДТП по тротуару.

Участники обсуждения предполагают, что причиной ДТП стал гололед.