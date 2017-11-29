Муж женщины, погибшей под колесами гонщика на BMW X5 в Барнауле, отсудил полмиллиона

Altapress.ru писал, что ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Автомобиль BMV X5 не был застрахован, поэтому муж погибшей женщины обратился в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков (РСО).

Суд обязал РСО выплатить компенсацию 475 тыс. рублей, штраф 25 тыс. рублей и неустойку также 25 тыс. рублей.

Решение суда еще не вступило силу.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Центральный районный суд Барнаула 17 ноября отказал водителю BMW X5 в освобождении из-за тяжелой болезни.