Муж женщины, погибшей под колесами гонщика на BMW X5 в Барнауле, отсудил полмиллиона

В Барнауле суд рассмотрел дело о выплате компенсации в связи со смертью девушки под колесами гонщика на BMW X5 в центре Барнаула в апреле. У погибшей осталась маленькая дочь, сообщает прокуратура Алтайского края.
Altapress.ru писал, что ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
Автомобиль BMV X5 не был застрахован, поэтому муж погибшей женщины обратился в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков (РСО).
Суд обязал РСО выплатить компенсацию 475 тыс. рублей, штраф 25 тыс. рублей и неустойку также 25 тыс. рублей.
Решение суда еще не вступило силу.
Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Центральный районный суд Барнаула 17 ноября отказал водителю BMW X5 в освобождении из-за тяжелой болезни.
- Видео. Стали известны подробности смертельного ДТП с BMW X5 в Барнауле
- Барнаульскому лихачу на BMW X5 отказали в досрочном освобождении
- Адвокат попросил условный срок для лихача на BMW, убившего двух людей в центре Барнаула
- Жительница Барнаула отсудила у перевозчика 300 тысяч за падение в автобусе
- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
- Сюжет: Страхование
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.