Уровень алкоголя в крови водителя BMW X5, устроившего смертельное ДТП, был в 2,5 раза выше нормы

Ранее altapress.ru сообщал, что 23-летнего мужчину на два месяца заключили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. По этой статье виновнику аварии грозит до 9 лет лишения свободы.

Официально имя водителя не разглашаеся, но из комментариев в соцсетях следует, что речь идет об уроженце Рубцовска Алексее Бикташеве. По данным "Банкфакса", он занимался предпринимательской деятельностью. В ЕГРЮЛ на нем числятся два ООО: "ДСС" (вид деятельности — отделочные работы) и "Автопарк" (продажа автозапчастей). Однако сейчас обе фирмы находятся в стадии ликвидации.

Напомним, что ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице.