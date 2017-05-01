Источник: против виновника смертельного ДТП в Барнауле возбудили два уголовных дела

23-летний виновник ДТП, который был за рулем BMW, уже лишен прав. В момент аварии он был пьян и уходил от погони ДПС.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра около дома №61 на проспекте Ленина. Водитель BMW X5 ехал по проспекту Ленина со стороны Димитрова и на пересечении Молодежной проехал на красный свет светофора. После этого он столкнулся с Lada Largus под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался по Молодежной со стороны Красноармейского.

После столкновения BMW отбросило на девушку 1990 года рождения, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. У нее остались муж и маленькая дочь. Водитель Lada Largus позднее тоже скончался в больнице.

У погибших констатировали множественные переломы, разрывы внутренних органов.

Справка

За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.