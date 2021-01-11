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Автоновости

Барнаул встал в восьмибалльных пробках в первый рабочий день 2021 года

Первый рабочий день 2021 года начался в Барнауле с восьмибалльных транспортных заторов.

Пробки. Зима в Барнауле.
Пробки. Зима в Барнауле.
Михаил Хаустов

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, в данный момент в городе наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на проспекте Ленина в районе путепровода на Новом рынке, на проспекте Строителей, на Павловском тракте, участках улиц Малахова, Советской армии, Партизанская, Попова, Юрина, Солнечная поляна, Кутузова.

На отдельных участках скорость движения не превышает пяти километров в час.

Напомним, что из-за прогнозируемого на 11 января снегопада и метелей городские власти призвали автовладельцев по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте.

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