Барнаул засмущался и покраснел: 9-балльные пробки сковали город

Традиционно затор образовался на пр. Строителей, на ул. Профинтерна, на пр. Калинина, на ул. Цеховой, на пр. Красноармейском
Также водители сообщили об аварии на ул. Челюскинцев.
Пробки в девять баллов образовались 5 октября. «Яндекс.Карты» также сообщают об одной аварии в Барнауле.
Традиционно затор образовался на пр. Строителей, на ул. Профинтерна, на пр. Калинина, на ул. Цеховой, на пр. Красноармейском
Также водители сообщили об аварии на ул. Челюскинцев.
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