Барнаул засмущался и покраснел: 9-балльные пробки сковали город

Пробки в девять баллов образовались 5 октября. «Яндекс.Карты» также сообщают об одной аварии в Барнауле.

Традиционно затор образовался на пр. Строителей, на ул. Профинтерна, на пр. Калинина, на ул. Цеховой, на пр. Красноармейском

Также водители сообщили об аварии на ул. Челюскинцев.

Ранее в Барнауле пробки дошли до 10 баллов.