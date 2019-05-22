Барнаулец избил и ограбил женщину, у которой хотел купить авто

Житель Барнаула избил женщину, с которой договорился о покупке автомобиля в Новосибирске. Пострадавшая обратилась в полицию спустя два года. Когда полицейские начали разбираться, выяснилось, что нападавший уже сидит в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В 2015 году 34-летний житель Барнаула, ранее неоднократно судимый за кражу и особо тяжкое преступление, нашел в интернете объявление о продаже Subaru Impreza 2009 года выпуска за 250 тысяч рублей.

Машину продавала 27-летняя жительница Новосибирска. Мужчина приехал к ней, чтобы посмотреть и прокатиться на иномарке. Доехав до дома женщины, потенциальный покупатель сказал, что готов купить машину. Они зашли в квартиру владелицы авто, где барнаулец стал избивать ее, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Нападавший вынудил девушку написать расписку о передаче ему автомобиля в счет долгов. Потом он забрал документы и ключи от автомобиля, мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей наличными. Машину он продал.

О совершении преступления потерпевшая сообщила в полицию спустя два года, отмечают правоохранители.

В ходе розыска стало ясно, что с 2016 года подозреваемый сидит в тюрьме за аналогичное преступление.

Автомобиль вернули законной владелице.