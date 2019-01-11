Барнаулец превратил «Запорожец» в «суперкар»

Даниил купил «Запорожец» в 2015 году и все это время его дорабатывал. Он установил в советский автомобиль 2-литровый 150-сильный мотор с автоматической коробкой передач и передним подрамником от Honda Torneo. Сзади он смонтировал подрамник от Honda Inspire.
Также «Запорожец» Сагайдака получил переднюю подвеску с Toyota VITZ и тормозные диски Lexus RX330 и колесные диски радиусом в 18 дюймов.
Даниил Сагайдак,
владелец автомобиля:
Замена двигателя оказалась не легким процессом. Подушки двигателя не вставали на новый подрамник, а коробка упиралась в раму, поэтому пришлось отказаться от правой подушки и точить АКПП. Генератор тоже не лез, и я его перенес на место кондиционера. Измучился делать селектор переключения передач, система охлаждения компостировала мозг и вообще была куча всяких неожиданностей.
Кузов автомобиля Даниил дорабатывал самостоятельно, «наращивая» его из пены и нескольких слоев стеклоткани. «Это занятие очень сложное и отнимает страшно много времени. У меня оно заняло ровно полгода», — говорит хозяин тюнингованного «Запорожца».
О том, как шел тюнинг, Даниил подробно рассказывает на своем аккаунте в соцсети для автомобилистов drive2.