Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
1550

Барнаулец превратил «Запорожец» в «суперкар»

Даниил Сагайдак из Барнаула переделал 27-летний ЗАЗ-968 в эффектный автомобиль с современным двигателем. Чтобы придать машине яркий внешний вид, владелец самостоятельно доработал кузов.

"Запорожец" Даниила Сагайдака.
"Запорожец" Даниила Сагайдака.
drive2.ru

Даниил купил «Запорожец» в 2015 году и все это время его дорабатывал. Он установил в советский автомобиль 2-литровый 150-сильный мотор с автоматической коробкой передач и передним подрамником от Honda Torneo. Сзади он смонтировал подрамник от Honda Inspire.

Также «Запорожец» Сагайдака получил переднюю подвеску с Toyota VITZ и тормозные диски Lexus RX330 и колесные диски радиусом в 18 дюймов.

Даниил Сагайдак,
владелец автомобиля:

Замена двигателя оказалась не легким процессом. Подушки двигателя не вставали на новый подрамник, а коробка упиралась в раму, поэтому пришлось отказаться от правой подушки и точить АКПП. Генератор тоже не лез, и я его перенес на место кондиционера. Измучился делать селектор переключения передач, система охлаждения компостировала мозг и вообще была куча всяких неожиданностей.

Кузов автомобиля Даниил дорабатывал самостоятельно, «наращивая» его из пены и нескольких слоев стеклоткани. «Это занятие очень сложное и отнимает страшно много времени. У меня оно заняло ровно полгода», — говорит хозяин тюнингованного «Запорожца».

О том, как шел тюнинг, Даниил подробно рассказывает на своем аккаунте в соцсети для автомобилистов drive2.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость