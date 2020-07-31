Барнаулец продает шикарную карету с лепниной от Nissan

На каждого ценителя эксклюзива найдется свой мастер на все руки. На Дроме разместили объявление о продаже в Барнауле самособранной кареты-кабриолета на базе Nissan March.

Похоже, новый созидатель обошел в дизайнерском искусстве итальянского мастера Джорджетто Джуджаро, который придумывал оригинальный дизайн для 2-го рестайлинга 1989 года.

Стоимость кареты с лепниной оказалась невысока, владелец просит всего 300 тыс. рублей или обмен на равноценную машину. Сумма адекватная — место всего одно, для водителя. Максимальная изоляция в период пандемии, плюс постоянное проветривание. В случае непогоды предусмотрен брезент, но от дождя, судя по фотографиям, он не спасет.

«Номер кузова, табличка на заводском месте, стоит на учете, документы присутствуют», — пишет хозяин кабриолета.

Автор указал в объявлении, что мощность двигателя равна 52 «лошадкам». Руль остался правый, коробка механика.

Один покупатель уже нашелся и настойчиво требует у владельца ответить на звонок. Хочет в скором времени перегнать карету в Новосибирск.