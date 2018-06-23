Барнаулец разбил машину в яме и отсудил компенсацию у мэрии и дорожников

Житель Барнаула, повредивший машину в дорожной яме, доказал в судах, что ущерб ему должны компенсировать дорожники и городской комитет Решение районного суда подтвердила апелляционная инстанция, сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда.
Барнаулец Ц. ехал по улице Советской Армии и наехал на яму в дорожном покрытии - к слову, событие произошло еще в 2016 году и он с этого времени судился. Повреждения автомобилю в дальнейшем эксперт оценил примерно в 139 тыс рублей.
Барнаулец полагал, что ущерб его автомобилю причинен вследствие виновного бездействия комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула и"Автодорстроя" .
Он подал на них в суд в котором потребовал взыскать с них возмещение ущерба в размере 46 902 рублей 25 копеек и судебные расходы - частности, экспертиза собралась ему в 4,5 тыс. рублей.
Решением Центрального райсуда Барнаула от 27 февраля 2018 года исковые требования барнаулца удовлетворены частично. С комитета за счет казны Барнаула в его пользу суд взыскал возмещение ущерба 46 902 рубля 25 копеек и судебные расходы.
Алтайский краевой суд, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула, оставил решение суда без изменения.
При этом краевой суд отметил, что, вопреки доводам жалобы комитета, райсуд обоснованно не согласился с позицией ответчиков, будто бы Ц. нарушил Правила дорожного движения и пришел к правильному выводу, что ущерб причинен вследствие ненадлежащего выполнения обязанности по содержанию дорог.
Судебная коллегия краевого суда согласилась и с другим выводом нижестоящей инстанции — о том, что надлежащим ответчиком по делу является комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
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