Автоновости

Барнаулец разбил машину в яме и отсудил компенсацию у мэрии и дорожников

Сегодня, 13:03.
Автоновости

Житель Барнаула, повредивший машину в дорожной яме, доказал в судах, что ущерб ему должны компенсировать дорожники и городской комитет Решение районного суда подтвердила апелляционная инстанция, сообщает пресс-служба  Алтайского краевого суда.

В Барнауле автомобиль провалился в яму на дороге.
В Барнауле автомобиль провалился в яму на дороге. Фото : vk.com/barneos22.

Барнаулец Ц. ехал по улице Советской Армии и наехал на яму в дорожном покрытии - к слову, событие произошло еще в 2016 году и он с этого времени судился. Повреждения автомобилю в дальнейшем эксперт оценил примерно в 139 тыс рублей. 

Барнаулец полагал, что ущерб его автомобилю причинен вследствие виновного бездействия комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи  Барнаула и"Автодорстроя" .

В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года.
В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года.

Он подал на них в суд в котором потребовал взыскать с них возмещение ущерба в размере 46 902 рублей 25 копеек и судебные расходы - частности, экспертиза собралась ему в 4,5 тыс. рублей.

Решением Центрального райсуда Барнаула от 27 февраля 2018 года исковые требования барнаулца удовлетворены частично. С комитета за счет казны Барнаула в его  пользу суд взыскал возмещение ущерба 46 902 рубля 25 копеек  и судебные расходы.

Алтайский краевой суд, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула, оставил решение суда без изменения.

При этом краевой суд отметил, что, вопреки доводам жалобы комитета, райсуд обоснованно не согласился с позицией ответчиков, будто бы Ц. нарушил Правила дорожного движения и  пришел к правильному выводу, что ущерб причинен вследствие ненадлежащего выполнения обязанности по содержанию дорог.

Судебная коллегия краевого суда согласилась и с другим выводом нижестоящей инстанции — о том, что надлежащим ответчиком по делу является комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. 

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus