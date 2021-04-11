Барнаулец возмущен «убитыми» газонами из-за зимней парковки машин

«Грязь и порча территории! Прошу администрацию города и Индустриального района обратить внимание на ул. Солнечная поляна по всей ее протяжённости от пересечения ее с ул. Взлетная до Павловского тракта. Это малая часть того, что происходит на самом деле. Посмотрите, во что превращаются каждый раз как наступает весна тротуары и газоны. А все это происходит после зимних парковок на газонах. А с наступлением весны народ продолжает также парковаться, тем самым портит все вокруг», — пишет в паблике «Барнаул 22» горожанин.