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Барнаулец возмущен «убитыми» газонами из-за зимней парковки машин

Житель Барнаула выложил пост об ужасном состоянии газонов и тротуаров в районе новостроек — виной всему, по словам автора заметки, парковка автомобилей.

Последствия зимней парковки в Барнауле.
Последствия зимней парковки в Барнауле.
vk.com/barneos22.

«Грязь и порча территории! Прошу администрацию города и Индустриального района обратить внимание на ул. Солнечная поляна по всей ее протяжённости от пересечения ее с ул. Взлетная до Павловского тракта. Это малая часть того, что происходит на самом деле. Посмотрите, во что превращаются каждый раз как наступает весна тротуары и газоны. А все это происходит после зимних парковок на газонах. А с наступлением весны народ продолжает также парковаться, тем самым портит все вокруг», — пишет в паблике «Барнаул 22» горожанин.

В этой связи автор сообщения предлагает организовать ограждение с обеих сторон улицы, «дабы исключить беспрепятственный выезд на тротуары и газоны».

Также горожанин добавляет, что никакие знаки и эвакуаторы не помогают решить данную проблему.

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