Барнаулец за 250 тысяч рублей продает уникальный детский автомобиль

Житель Барнаула собрал уникальный детский автомобиль для обучения вождению. Объявление разместили на сайте drom.ru.
Продавец указал в объявлении, что машина полностью на ходу. Ее кузов сделали из стекловолокна. Автор учел расчеты по нагрузке. В машине стоит двигатель Yamaha Jog 3jk. Авто заводится ключом от стартера, у машины задний привод и барабанные тормоза. Резина почти не изношена.
У машины работает все: поворотники, габариты, фары, сигнал, датчик масла, указатель уровня топлива. Электронную начинку взяли у скутера.
Автомобиль всегда находился в теплом помещении, а владелец за ним ухаживал. Документов у машины нет.
Стоимость машины — 250 тысяч рублей.
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