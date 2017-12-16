Автоновости

Барнаулец за 250 тысяч рублей продает уникальный детский автомобиль

Сегодня, 18:38.
Автоновости

Житель  Барнаула собрал уникальный детский автомобиль для обучения вождению. Объявление разместили на сайте drom.ru.

Продавец указал в объявлении, что машина полностью на ходу. Ее кузов сделали из стекловолокна. Автор учел расчеты по нагрузке. В машине стоит двигатель Yamaha Jog 3jk. Авто заводится ключом от стартера, у машины задний привод и барабанные тормоза. Резина почти не изношена.

У машины работает все: поворотники, габариты, фары, сигнал, датчик масла, указатель уровня топлива. Электронную начинку взяли у скутера.

Автомобиль всегда находился в теплом помещении, а владелец за ним ухаживал. Документов у машины нет.

Стоимость машины — 250 тысяч рублей.

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