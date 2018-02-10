ГИБДД устроит барнаульским водителям сплошные проверки на трезвость

10 февраля ГИБДД Барнаула проведет акцию "Нетрезвый водитель". Для этого экипажи используют метод "сплошных проверок" водителей на состояние опьянения.
В ГИБДД сообщили, что сотрудники в основном будут дежурить в местах с наиболее высокой аварийностью. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием пьяных водителей.
"Нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра", — отметили в ГИБДД.
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