ГИБДД устроит барнаульским водителям сплошные проверки на трезвость

В ГИБДД сообщили, что сотрудники в основном будут дежурить в местах с наиболее высокой аварийностью. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием пьяных водителей.

"Нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра", — отметили в ГИБДД.

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