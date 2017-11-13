Барнаульская мэрия пообещала эвакуировать машины, которые мешают уборке снега

В мэрии Барнаула заявили, что зимой намерены эвакуировать автомобили, создающие препятствия для своевременной и качественной уборки снега. На нескольких участках дорожной сети установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.
Ограничения действуют на следующих участках:
- нечетная сторона ул. Димитрова от проезда Политехнического до пр. Ленина, а также от дома №81 до дома №79;
- четная сторона ул. Димитрова от пр. Социалистического до пр. Ленина;
- четная сторона ул. Молодежной от дома №16 до пр. Ленина;
- нечетная сторона ул. Молодежной в районе здания №3 от здания №108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского;
- четная сторона ул. Малахова от дома №7 по ул. Кошевого до Павловского тракта;
- нечетная сторона ул. Антона Петрова, от ул. Шукшина до ул. Попова;
- нечетная сторона ул. Шевченко, в районе здания №73а к3 по пр. Комсомольскому;
- нечетная сторона ул. Путиловской, от пр. Комсомольского до пр. Сибирского;
- четная сторона ул. Путиловской от дома №26 до пр. Комсомольского;
- четная и нечетная стороны ул. 40 лет Октября от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов;
- четная и нечетная стороны ул. Тимуровской от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;
- четная сторона ул. Папанинцев от дома №114 до пр. Красноармейского.
Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и предупреждают, что в местах установки знаков будет работать эвакуатор.
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