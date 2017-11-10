ГИБДД Барнаула предупреждает о возможном росте числа ДТП из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД напоминают об опасностях беспорядочного маневрирования, резкого торможения и несоблюдения скоростного режима.

Особенно внимательным нужно быть при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок и во время движения во дворах.

Пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Кроме того, желательно носить на одежде световозвращающие элементы.

Ранее altapress.ru писал, что автомобиль Toyota Mark II слетел с Павловского тракта, перевернулся и встал на колеса на скользкой дороге.

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