В Барнауле утром 10 ноября грузовик за старым мостом не прошел через ограничительную рамку, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул 22". На месте аварии собирается пробка.
В Барнауле грузовик едва не снес ограничительную рамку. Фото : Владимир Задорожный в vk.com/barneos22.
В Барнауле грузовик едва не снес ограничительную рамку. Фото : Владимир Задорожный в vk.com/barneos22.
Очевидцы рассказали, что сейчас сотрудники ДПС оформляют ДТП.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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