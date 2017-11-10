В Барнауле утром 10 ноября грузовик за старым мостом не прошел через ограничительную рамку, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул 22". На месте аварии собирается пробка.

В Барнауле грузовик едва не снес ограничительную рамку. Фото : Владимир Задорожный в vk.com/barneos22. В Барнауле грузовик едва не снес ограничительную рамку. Фото : Владимир Задорожный в vk.com/barneos22. Очевидцы рассказали, что сейчас сотрудники ДПС оформляют ДТП. По предварительной информации, пострадавших нет. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.