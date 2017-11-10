В Барнауле пассажирский автобус сбил насмерть пешехода

10 ноября в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года. Фото : Андрей Вихорев vk.com/barneos22.
В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года. Фото : Наталья Филатова vk.com/barneos22.
Авария произошла на остановке "Аптека". В городском отделе ГИБДД подтвердили эту информацию. ДТП случилось на пешеходном переходе.
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