В Барнауле пассажирский автобус сбил насмерть пешехода

10 ноября в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года. Фото : Андрей Вихорев vk.com/barneos22. В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года. Фото : Наталья Филатова vk.com/barneos22. Авария произошла на остановке "Аптека". В городском отделе ГИБДД подтвердили эту информацию. ДТП случилось на пешеходном переходе. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.