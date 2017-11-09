В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.

Водитель автомобиля ВАЗ 21065 столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который ехал ни "зеленый".

Очевидцы сообщают, что водитесь ВАЗа был пьян. Он отказался пройти освидетельствование.

Полицейские составили административный материал. Автомобиль поместили на спецстоянку. В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.

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