В Барнауле 8 ноября около 22:00 часов на улице Попова, 165 в произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ врезался в автомобиль Hyundai, сообщают очевидцы в группе "ДНД "Дорожный Патруль".
В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель ВАЗа врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». Фото : vk.com/roadpatrol22.
Водитель автомобиля ВАЗ 21065 столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который ехал ни "зеленый".
Очевидцы сообщают, что водитесь ВАЗа был пьян. Он отказался пройти освидетельствование.
Полицейские составили административный материал. Автомобиль поместили на спецстоянку. В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.
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