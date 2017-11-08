Автоновости

В Барнауле у ТРЦ "Пионер" при столкновении двух иномарок пострадала девушка

Сегодня, 12:47.
Автоновости

В Барнауле вечером 7 ноября у ТРЦ "Пионер" столкнулись две иномарки. Одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

В Барнауле у ТЦ "Пионер" столкнулись иномарки, пострадала девушка.
В Барнауле у ТЦ "Пионер" столкнулись иномарки, пострадала девушка. Фото : Артём Муравлёв в vk.com/barneos22.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что ДТП произошло в 21:50 на проспекте Ленина 102 Б. Водитель автомобиля Nissan Sunny 1963 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, за рулем которого был водитель 1995 года рождения.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Toyota. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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