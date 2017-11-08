В Барнауле у ТРЦ "Пионер" при столкновении двух иномарок пострадала девушка

В Барнауле вечером 7 ноября у ТРЦ "Пионер" столкнулись две иномарки. Одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что ДТП произошло в 21:50 на проспекте Ленина 102 Б. Водитель автомобиля Nissan Sunny 1963 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, за рулем которого был водитель 1995 года рождения.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Toyota. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.