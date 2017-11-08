Очевидцы: четыре человека погибли в страшном столкновении автобуса и двух легковушек

8 ноября на 108 км трассы А-322 в Топчихиснком районе столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В аварии погибли четыре человека, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В пресс-службе краевого управления ГИБДД altapress.ru рассказали, что в 6:45 на 108 км трассы А-322 столкнулись автобус Foton, Toyota Mark 2 и Renault Duster. Автобус следовал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.
В пресс-службе рассказали, что пострадавших среди пассажиров нет. Информация о пострадавших среди автомобилистов сейчас уточняется.
ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что ограничения движения на трассе нет. На место выехали 15 человек и 7 единиц техники.
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