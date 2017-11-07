Барнаульский водитель BMW X5 врезался в деревья и сбежал

В третьем часу ночи 7 ноября на Комсомольском проспекте у дома № 93 водитель черного BMW X5 врезался в деревья, растущие у обочины, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
В Барнауле водитель BMW сбежал с места ДТП. 7 ноября 2017 года. Фото : Виктор Кладов vk.com/barneos22.
В Барнауле водитель BMW сбежал с места ДТП. 7 ноября 2017 года. Фото : Виктор Кладов vk.com/barneos22.
В Барнауле водитель BMW сбежал с места ДТП. 7 ноября 2017 года. Фото : Виктор Кладов vk.com/barneos22.
По данным Госавоинспекции, водитель допустил столкновение с препятствием и покинул место аварии, оставив открытой машину. Граждан, располагающих данными об этой аварии просят позвонить в городской отдел ГИБДД по телефонам 39-36-05 или 39-10-90.
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