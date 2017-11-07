На Чуйском тракте Honda разбила ВАЗ "в хлам"

Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk. Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

Обе машины ехали со стороны Горного Алтая в Бийск. Водитель автомобиля Honda не выдержал безопасную скорость и врезался в зад "Жигулей", передает "Аварком22 Бийск". В ДТП никто не пострадал. У японского автомобиля повреждения слева спереди. У отечественного автомобиля сильно смята задняя часть.

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