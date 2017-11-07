На Чуйском тракте Honda разбила ВАЗ "в хлам"

6 ноября на трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошло ДТП с участием автомобилей Honda CR-V и ВАЗ-2106. Авария произошла в 17:35 недалеко от Бийска у поворота на поселок Лесное сообщает "Инцидент Бийск".
Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
Под Бийском врезались Honda CR-V и ВАЗ-2106. 6 ноября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
Обе машины ехали со стороны Горного Алтая в Бийск. Водитель автомобиля Honda не выдержал безопасную скорость и врезался в зад "Жигулей", передает "Аварком22 Бийск". В ДТП никто не пострадал. У японского автомобиля повреждения слева спереди. У отечественного автомобиля сильно смята задняя часть.
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