В Барнауле на пешеходном переходе автобус сбил женщину

По данным ГИБДД, женщина переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил автобус Scania. Авария произошла в 7.30 утра. Женщину с травмами доставили в больницу.

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