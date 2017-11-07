Для страха: МВД предлагает садить водителей за "пьяную езду" на три года

Министр внутренних дел Владимир Колокоьцев рассказал о том, что в ведомстве подготовили законопроект об ужесточении ответственности за езду в пьяном виде, пишут "Известия". Эту идею уже поддержали в Генпрокуратуре и Следкоме.
По словам Колокольцева, еще в 2015 году в законодательство была введена поправка, согласно которой вводилась уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии: до 2 лет лишения свободы. Однако суды неохотно назначают такие сроки.
Владимир Колокольцев,
министр внутренних дел:
Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует.
Министр считает, что активнее сажать таких нарушителей. При этом в ведомстве предлагают увеличить наказание за повторную "пьяную езду" до 3 лет лишения свободы.
Владимир Колокольцев,
министр внутренних дел:
Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания. Наша инициатива продиктована необходимостью обеспечить безопасность участников дорожного движения.
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