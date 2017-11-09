В Барнауле вечером 7 ноября у трамвайных путей на Красноармейском проспекте застрял автомобиль ВАЗ, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул 22".
В Барнауле движение трамваев парализовали застрявшие у путей "Жигули". Фото : Анастасия Кухтина в vk.com/barneos22.
В Барнауле движение трамваев парализовали застрявшие у путей "Жигули". Фото : Анастасия Кухтина в vk.com/barneos22.
По словам очевидцев, на несколько минут было остановлено движение трамваев. По предварительной информации, никто не пострадал.
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