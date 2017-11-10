В Барнауле автоледи перевернулась на Mark II

Как сообщили altapress.ru в ГИБДД, машина попала в ДТП во втором часу ночи. За рулем ехала 25-летняя девушка, которая на скользкой дороге не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с тракта и опрокинулась.

Ранее барнаульская Госавтоинспекция рекомендовала водителям соблюдать правила ПДД и быть аккуратными на дорогах города 10 ноября. В этот день ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, а также гололедные явления на дорогах. Из-за такой погоды возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.