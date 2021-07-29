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Автоновости

Барнаульская Росгвардия показала «мастер-класс» по буксировке служебного авто

В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали видео с двумя машинами Росгвардии, на котором одна тащила на буксире другую.

Буксировка автомобиля Росгвардии. Барнаул.
Буксировка автомобиля Росгвардии. Барнаул.
кадр из видео.

Судя по всему, у служебной машины оказалась неисправна тормозная система, поэтому ее взял на буксир гвардейский УАЗик.

На кадрах ведущий автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, а ведомый — по понятным причинам — остановиться не смог и, резко вырулив, поехал дальше.

«Водителю пришлось тормозить автомобиль о бордюр. Никого не задавили и никого не протаранили», — рассказал автор видео.


В паблике напомнили, что буксировка транспортных средств с недействующей тормозной системой запрещается, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего.

«При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки», — напомнили гвардейцам о нормах.

В комментариях к записи отметили, что водителя неисправной машины, видимо, не научили тормозить ручным тормозом или механической коробкой передач.

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