Барнаульские автолюбители предпочитают японский автопром

Эксперты « Авито » выяснили, что большинство автолюбителей Барнаула предпочитает японские марки — они составляют почти половину продаж. Чуть менее популярен оказался отечественный автопром.

В Барнауле доля японских автомобилей в продажах за II квартал 2019 составила почти 49%. Среди прочих автопроизводителей их доля выросла на 6%.

На втором месте по популярности — российские автомобили (32,5% продаж).

Третье место занимают корейские авто (6,3% продаж).

Самыми дорогими являются немецкие машины — в среднем они продаются по цене более 560 тысяч рублей, а доля их продаж составила 3,5%. Наиболее сильный рост по цене оказался у отечественных авто — на 22,41% за год. При этом российские автомобили — самыми бюджетные среди автопроизводителей всех стран, отмечают аналитики.