Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Барнаульские автолюбители предпочитают японский автопром

Эксперты «Авито» выяснили, что большинство автолюбителей Барнаула предпочитает японские марки — они составляют почти половину продаж. Чуть менее популярен оказался отечественный автопром.

Автомобили.
Автомобили.
СС0

В Барнауле доля японских автомобилей в продажах за II квартал 2019 составила почти 49%. Среди прочих автопроизводителей их доля выросла на 6%.

На втором месте по популярности — российские автомобили (32,5% продаж).

Третье место занимают корейские авто (6,3% продаж).

Самыми дорогими являются немецкие машины — в среднем они продаются по цене более 560 тысяч рублей, а доля их продаж составила 3,5%. Наиболее сильный рост по цене оказался у отечественных авто — на 22,41% за год. При этом российские автомобили — самыми бюджетные среди автопроизводителей всех стран, отмечают аналитики.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость