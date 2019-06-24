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24 июня
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Автоновости

Барнаульские автомобилисты массово попадаются в «острую» ловушку на рельсах

Водители в Барнауле жалуются на опасную яму на ул. Ползунова в районе проспекта Красноармейский. Несколько машин в ней «порезали» колеса. Об этом барнаульцы написали в соцсетях.

Автомобилисты "режут резину" в яме на Ползунова.
Автомобилисты "режут резину" в яме на Ползунова.
Barnaul22

Яма находится у рельсов по левой полосе, пишут в группе Barnaul22. В ловушку за день попало уже более десятка машин.

«Красноармейский — Ползунова, яма в дороге, стоят 7 машин сразу подряд и 6 уже уехали. Всего 13 попали в одну и ту же яму», — рассказывает один из водителей.

«Пишут, что аж 6 лет назад там резали резину. Инфу читают и снова и снова едут в эту яму и режут резину.», — добавляет другой комментатор.

Отмечается, что ежедневно несколько машин с порезами стоят на обочине. Причем ситуация повторяется не первый год, пишут автолюбители. Барнаульцы намерены обращаться в суд, не исключая и коллективный иск.

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