Барнаульские автомобилисты массово попадаются в «острую» ловушку на рельсах

Яма находится у рельсов по левой полосе, пишут в группе Barnaul22. В ловушку за день попало уже более десятка машин.
«Красноармейский — Ползунова, яма в дороге, стоят 7 машин сразу подряд и 6 уже уехали. Всего 13 попали в одну и ту же яму», — рассказывает один из водителей.
«Пишут, что аж 6 лет назад там резали резину. Инфу читают и снова и снова едут в эту яму и режут резину.», — добавляет другой комментатор.
Отмечается, что ежедневно несколько машин с порезами стоят на обочине. Причем ситуация повторяется не первый год, пишут автолюбители. Барнаульцы намерены обращаться в суд, не исключая и коллективный иск.