Заторы на въезде: барнаульские автомобилисты оккупировали теплые парковки в ТРЦ

В ТРЦ "Галактика" бесплатная парковка на 2,5 тыс. мест почти полностью заставлена машинами с 21 января. Такого ажиотажа сотрудники молла не наблюдали с самого открытия. Из-за того, что площадка загружена, часть въездов на паркинг периодически перекрывают.

"Машины, которые тянут за собой на буксире другие авто, вынуждены кружить вокруг здания в поисках открывающихся ворот. У въездов и выездов возникают заторы, а на самой стоянке найти свободное место удается далеко не сразу", — рассказал altapress.ru один из сотрудников гипермаркета "Ашан".

В администрации ТЦ "Пионер" корреспонденту сообщили, что двухуровневая крытая парковка на 350 мест полностью забита. "За выходные отсюда выехало всего 5 машин", — сообщила администратор.

Разместить автомобиль на сутки в ТРЦ "Пионер" можно за 150 рублей. Для тех, кто хочет оставить машину на непродолжительное время, первые два часа бесплатны, с третьего по пятый — 50 рублей за каждый.

Факт

Некоторые предприимчивые граждане сдают теплые гаражи. Стоимость доходит до 500 рублей в сутки.

Справка

Напомним, в Алтайском крае до 24 января ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха минус 35 … 40°С, местами до минус 45°С.









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