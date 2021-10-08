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Автоновости

Барнаульские автополицейские объяснили огромные очереди в ГИБДД

Барнаульцы пожаловались на огромные очереди в ГИБДД: люди не могли записаться на оформление ДТП ни лично, ни по телефону, ни через портал Госуслуг. В городской Госавтоинспекции объяснили, почему так вышло.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
yandex.ru/maps

В последнее несколько месяцев произошел наплыв желающих оформить ДТП, подтвердили в полиции. Проблему взяли на контроль, проанализировали и приняли меры.

«В настоящий момент можно сказать, что ситуацию удалось урегулировать», — сообщили в ведомстве.

Очереди образовались, в частности, из-за нехватки сотрудников. Оформлением аварий занимаются всего четыре работника группы по исполнению административного законодательства дежурной группы отдельного батальона Госавтоинспекции Барнаула.

Они трудятся с 8:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед на ул. 10-й Западной, 5, в кабинетах № 105 и 108.

Оформление ДТП ведется по предварительной записи. Записаться можно при личном обращении, либо по телефону, а очередь формируется по порядку обращения граждан в кабинет оформления ДТП или в дежурную группу.

При увеличении количества желающих оформить ДТП привлекаются сотрудники из других подразделений ГИБДД.

Авария возле ГИБДД.
Авария возле ГИБДД.
Barnaul 22

На оформление одной автоаварии отводится 1 час 20 минут, но бывают нестандартные случаи. Например, когда участники не застраховали свою гражданскую ответственность. За девять месяцев 2021 года количество таких аварий составило 21,1% от общего числа ДТП, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом сотрудники должны составить дополнительные документы в соответствии с административным законодательством, а на это уходит дополнительное время.

К тому же, совсем мало ДТП оформляется по «Европротоколу» (без полиции) — из 9371 аварий, произошедших в Барнауле, самостоятельно оформили документы только в единичных случаях.

Большая часть ДТП происходит из-за нарушения участниками дорожного движения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть внимательными и взаимовежливыми.

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