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Барнаульские байкеры устроили большое шоу в честь закрытия мотосезона

6 октября барнаульские байкеры собрались на парковке ТРЦ «Арена», чтобы отметить 15-е, юбилейное закрытие мотосезона. Всего таких праздников закрытия в истории Барнаула должно было быть17, но два раза не получилось провести из-за погодных условий.

Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Ирина Пергаева

Закрытие сезона организовал мотоклуб «Колесница дорог». Для гостей выступила группа «Реактивный психоз», а ведущий Андрей Брусника провел для мотолюбителей традиционный конкурс на самую медленную езду.

Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Ирина Пергаева

Желающие соревновались в умении выпить лимонад в специальном снаряжении, управляя веревочками дощечкой со стаканом.

Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Ирина Пергаева

В 16:00 стартовал моторобег. Колонна на «железных конях» с ветерком прокатилась по улицам города.

Вечером мероприятие продолжилось в «Байк-баре»: для гостей выступила группа «Малевич».

Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Закрытие мотосезона в Барнауле. 6 октября 2018 года.
Ирина Пергаева
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