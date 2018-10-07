Барнаульские байкеры устроили большое шоу в честь закрытия мотосезона

Закрытие сезона организовал мотоклуб «Колесница дорог». Для гостей выступила группа «Реактивный психоз», а ведущий Андрей Брусника провел для мотолюбителей традиционный конкурс на самую медленную езду.
Желающие соревновались в умении выпить лимонад в специальном снаряжении, управляя веревочками дощечкой со стаканом.
В 16:00 стартовал моторобег. Колонна на «железных конях» с ветерком прокатилась по улицам города.
Вечером мероприятие продолжилось в «Байк-баре»: для гостей выступила группа «Малевич».