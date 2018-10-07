Барнаульские байкеры устроили большое шоу в честь закрытия мотосезона

6 октября барнаульские байкеры собрались на парковке ТРЦ «Арена», чтобы отметить 15-е, юбилейное закрытие мотосезона. Всего таких праздников закрытия в истории Барнаула должно было быть17, но два раза не получилось провести из-за погодных условий.