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Барнаульские депутаты решают, как наказывать владельцев брошенных авто

Барнаулу следует перенять опыт Москвы и увозить на штрафстоянки машины, которые подолгу стоят без движения в общественных местах, а их владельцев — штрафовать. Так считают депутаты барнаулькой гордумы, передает телекомпания «Вести Алтай».

Авто-"подснежники".
Авто-"подснежники".
Михаил Хаустов

Предполагается, что владельцев «подснежников» будут предупреждать, что им требуется убрать машину с улицы, двора или любого другого места, где она мешает окружающим. Если собственник в течение 30 дней этого не делает, автомобиль увезут власти — на спецстоянку. Платить за доставку и хранение машины придется ее хозяину. Также ему могут выписать штраф. Подобные механизмы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах.

Депутаты барнаульской гордумы намерены обратиться в Алтайское краевое заксобрание, чтобы там внесли соответствующие поправки в краевой закон об административной ответственности.

Однако прежде чем вводить новые меры ответственности, местным законодателям предстоит определиться, как регулировать спорные ситуации. Например, если водитель оказался в больнице и не может убрать машину в предписанный срок. Или что делать, если владелец не станет платить за эвакуацию и спецстоянку.

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