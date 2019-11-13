Барнаульские дороги названы одними из самых лучших в России

Исследования проводили по трем показателям: качество, безопасность и доступность, сообщают «Известия».
Дороги в Барнауле названы одними из самых качественных. Город совершил настоящий рывок, поднявшись с 31-ой строчки на третью.
Самыми безопасными и доступными признаны дороги Белгорода. Там четко нанесена разметка, обозначены пешеходные переходы, есть освещение, лучше всего оборудованы остановки.
Крайне плохие дороги в Калуге и Курске. Низкий уровень доступности городской среды — в Чите и Владивостоке.