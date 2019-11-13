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Автоновости

Барнаульские дороги названы одними из самых лучших в России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых лучших и худших дорог России, сообщает «МИР24». В тройке лидеров — Тюмень, Белгород и Барнаул.

Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка.
Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка.
Анна Зайкова

Исследования проводили по трем показателям: качество, безопасность и доступность, сообщают «Известия».

Дороги в Барнауле названы одними из самых качественных. Город совершил настоящий рывок, поднявшись с 31-ой строчки на третью.

Самыми безопасными и доступными признаны дороги Белгорода. Там четко нанесена разметка, обозначены пешеходные переходы, есть освещение, лучше всего оборудованы остановки.

Крайне плохие дороги в Калуге и Курске. Низкий уровень доступности городской среды — в Чите и Владивостоке.

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