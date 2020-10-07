Барнаульские дорожники отправились дежурить на случай снегопада

Автодорстрой держит наготове спецтехнику, чтобы отправить ее на улицы Барнаула, если начнется «день жестянщика». Синоптики обещают 8 октября мокрый снег и, возможно, будут гололедные явления.

Дорожники организовали круглосуточное дежурство диспетчерской службы, сообщили в администрации города, назначены ответственные.

В двусменном режиме будет дежурить спецтехника.

«В случае снегопада на улицы города готовы выехать 38 единиц техники. В дневную смену 8 октября будут дежурить 32 спецмашины» — заявили в мэрии.

Если выпадет снег, то дорожники в первую очередь проведут «предупреждающую посыпку» на мостах, спусках и подъемах реагентами.

Автодорстрой заготовил 38,15 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Барнаульцам в непогоду рекомендуют быть внимательнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок, неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

7 октября в Барнауле прошел первый снег, но он таял, не успевая упасть.