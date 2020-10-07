Барнаульские дорожники отправились дежурить на случай снегопада

Дорожники организовали круглосуточное дежурство диспетчерской службы, сообщили в администрации города, назначены ответственные.
В двусменном режиме будет дежурить спецтехника.
«В случае снегопада на улицы города готовы выехать 38 единиц техники. В дневную смену 8 октября будут дежурить 32 спецмашины» — заявили в мэрии.
Если выпадет снег, то дорожники в первую очередь проведут «предупреждающую посыпку» на мостах, спусках и подъемах реагентами.
Автодорстрой заготовил 38,15 тысяч тонн песчано-соляной смеси.
Барнаульцам в непогоду рекомендуют быть внимательнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок, неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим.
7 октября в Барнауле прошел первый снег, но он таял, не успевая упасть.