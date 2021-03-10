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10 марта 2°C
Автоновости

Барнаульские дорожники рассказали, где залатают ямы холодным асфальтом

В конце февраля в Барнауле стартовал ямочный ремонт дорог холодным асфальтом — в порядок привели часть Павловского тракта. Всего в плане-графике дорожников 26 участков, рассказали в мэрии.

Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
barnaul.org

В первую очередь ремонтируются участки, где необходимо срочно устранить повреждения.

Это проезжие части на Змеиногорском и Павловском трактах, ул. Власихинской, Просторной, Воровского, Северо-Западной, Фурманова, проспекте Строителей и других.

Ремонты будут идти во всех районах города, подчеркнули в администрации.

Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
barnaul.org

10 марта бригада «Автодорстроя» занялась Змеиногорским трактом в районе пересечения с ул. Широкая просека.

Что такое холодный асфальт

Технология позволяет производить ремонт при низких температурах. Холодный асфальт содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды.

Основание для укладки асфальта предварительно очищается, нагревается газовой горелкой, удаляются остатки воды.

Потом битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. Затем засыпается холодный асфальт и тщательно утрамбовывается.

Холодный асфальт производится на собственном асфальтобетонном заводе, водящем в структуру «Автодорстроя». На период межсезонья его заготовили 36 тонн.

В 2021 году дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 кв. м. дорог на сумму около 550 тыс. рублей.

По обыкновенной технологии к ремонту приступят, когда потеплеет и дороги просохнут.

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