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Барнаульские коммунальщики сорвали сроки ремонта сетей

Чтобы завершить реконструкцию сетей, коммунальщики вынуждены продлить срок, на который они перекрывают улицы. Причина в неблагоприятной погоде и слишком серьезных повреждениях коммуникаций, пишет сайт мэрии Барнаула.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Из-за погода дольше запланированного будут строить участок сети водопровода в районе парка «Лесная Сказка». Планируется, что ул. Ленинградскую в районе дома № 223 по ул. Антона Петрова, ул. Островского в районе дома № 221д/1 по ул. Антона Петрова перекроют до вечера 17 июля.

Работы в других районах города затянуты из-за большого количества повреждений ветхих инженерных сетей, которые попали в зону производства земляных работ. Еще на месяц, до 21.00 30 августа перекрыт переулок Трудовой:

  • в районе домов № 18, 24, дома № 20 по ул. Кирова;
  • на участке от дома № 18 до дома № 24, в районе домов № 32, 35, 37, дома № 19 по ул. Песчаной;
  • на участках от дома № 20 по ул. Кирова до дома № 19 по ул. Песчаной, от дома № 32 до дома № 35, от дома № 37 до дома № 37 по ул. Крупской, включая перекрытие ул. Димитрова, в районе пересечения с пер. Трудовым.

Также до 30 августа продлено перекрытие проезжей части пер. Некрасова в районе здания № 31.

К участкам добавляются новые. В связи с реконструкцией тепловой сети со 2 июля по 8 августа закроют движение на участке улицы Линейной от дома № 123 до дома № 142 по ул. Водоповодной. Со 2 по 31 июля нельзя будет проехать по ул. Глушкова в районе здания № 34.

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