Барнаульские коммунальщики сорвали сроки ремонта сетей

Чтобы завершить реконструкцию сетей, коммунальщики вынуждены продлить срок, на который они перекрывают улицы. Причина в неблагоприятной погоде и слишком серьезных повреждениях коммуникаций, пишет сайт мэрии Барнаула.

Из-за погода дольше запланированного будут строить участок сети водопровода в районе парка «Лесная Сказка». Планируется, что ул. Ленинградскую в районе дома № 223 по ул. Антона Петрова, ул. Островского в районе дома № 221д/1 по ул. Антона Петрова перекроют до вечера 17 июля.

Работы в других районах города затянуты из-за большого количества повреждений ветхих инженерных сетей, которые попали в зону производства земляных работ. Еще на месяц, до 21.00 30 августа перекрыт переулок Трудовой:

в районе домов № 18 , 24 , дома № 20 по ул. Кирова;

24 дома № 20 по ул. Кирова; на участке от дома № 18 до дома № 24 , в районе домов № 32 , 35 , 37 , дома № 19 по ул. Песчаной;

в районе домов № 32 35 37 дома № 19 по ул. Песчаной; на участках от дома № 20 по ул. Кирова до дома № 19 по ул. Песчаной , от дома № 32 до дома № 35 , от дома № 37 до дома № 37 по ул. Крупской , включая перекрытие ул. Димитрова , в районе пересечения с пер. Трудовым.

Также до 30 августа продлено перекрытие проезжей части пер. Некрасова в районе здания № 31.

К участкам добавляются новые. В связи с реконструкцией тепловой сети со 2 июля по 8 августа закроют движение на участке улицы Линейной от дома № 123 до дома № 142 по ул. Водоповодной. Со 2 по 31 июля нельзя будет проехать по ул. Глушкова в районе здания № 34.